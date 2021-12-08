У Києві дівчина порізала вени в магазині та кинулася під вантажівку (фото)

Водій транспортного засобу у шоковому стані. За його словами, він за кермом майже 30 років, і таке з ним сталося вперше

У Києві дівчина намагалася накласти на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 8 грудня, у Києві в одному з супермаркетів дівчина порізала собі руки, а потім вибігла і кинулася на проїжджу частину під вантажівку.

Про це повідомляє Надзвичайне. LIVE.

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Порізала вени і кинулася під вантажівку

Як стало відомо, НП сталася на вулиці Миропільській.

Спочатку охорона супермаркету повідомила, що у приміщенні ходить неадекватна дівчина і ріже руки чимось схожим на тесаки.

Після цього вона покинула магазин і почала бігати по дорозі в недозволеному місці. Вже за кілька хвилин, перестрибнувши через паркан з боку трамвайних колій, вона потрапила під вантажівку.

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Що з дівчиною?

Постраждалу 1990 року народження з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Водій вантажівки шокований

Водій вантажівки у шоковому стані. За його словами, він за кермом майже 30 років, і таке з ним сталося вперше. У момент наїзду чоловік навіть не зрозумів, звідки взялася дівчина – він тільки-но відчув удар і зупинився.

Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.

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Вантажівка, під яку стрибнула дівчина у столиці. Фото: Новини.LIVE

Дівчина стрибнула під вантажівку у Києві. Фото: Новини.LIVE

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