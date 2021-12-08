У Києві дівчина порізала вени в магазині та кинулася під вантажівку (фото)

У середу, 8 грудня, у Києві в одному з супермаркетів дівчина порізала собі руки, а потім вибігла і кинулася на проїжджу частину під вантажівку.
Про це повідомляє Надзвичайне. LIVE.
Порізала вени і кинулася під вантажівку
Як стало відомо, НП сталася на вулиці Миропільській.
Спочатку охорона супермаркету повідомила, що у приміщенні ходить неадекватна дівчина і ріже руки чимось схожим на тесаки.
Після цього вона покинула магазин і почала бігати по дорозі в недозволеному місці. Вже за кілька хвилин, перестрибнувши через паркан з боку трамвайних колій, вона потрапила під вантажівку.
Що з дівчиною?
Постраждалу 1990 року народження з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.
Водій вантажівки шокований
Водій вантажівки у шоковому стані. За його словами, він за кермом майже 30 років, і таке з ним сталося вперше. У момент наїзду чоловік навіть не зрозумів, звідки взялася дівчина – він тільки-но відчув удар і зупинився.
Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.