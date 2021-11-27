У Києві два тижні не можуть поховати самотню пенсіонерку (відео)

Небіжчиця офіційно заповідала майно сусідці

Два тижні не можуть забрати тіло з моргу. У столиці самотню пенсіонерку хочуть поховати сусіди – але прокуратура не дає цього зробити. Як чинити в такій ситуації дізнавався кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода.

Лариса знала свою сусідку з дитинства. По кілька разів на день заходили друг до одного у гості. Тривогу почала бити, коли з жінкою припинився зв'язок.

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"Жодного разу не зателефонувала протягом доби, для нас це було дивно", – каже мешканка Києва Лариса Равва.

Лариса викликала поліцейських, ті відчинили двері та знайшли сусідку мертвою. Наразі квартира опечатана.

Померлою було 75 років. За словами сусідів, вона мала проблеми зі здоров'ям. Була самотня і ще за життя просила Ларису, щоб та у разі смерті її поховала.

"Я знаю як вона хотіла і я знаю де могила її батьків, куди її потрібно сховати і я взялася це робити з поваги до неї та кохання", – розповідає сусідка Лариса.

Але вже по смерті виникли проблеми. Віддавати тіло сусідці не хочуть, тож вона звернулася до столичної прокуратури, але й там відмовляють.

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"Я шокована цією ситуацією, бо ми вже 2 тижні не можемо поховати людину", – додає сусідка.

Шоковані ситуацією та інші сусіди. Кажуть, покійниця офіційно заповідала майно Ларисі.

Що кажуть у прокуратурі

"Оскільки ця жінка просить про кремацію тіла і вона не є родичкою померлої жінки, прокурором прийнято законне та обґрунтоване рішення, надати можливість поховання цієї жінки органам державної влади", – каже речник прокуратури Києва Надія Максимець.

Юристи радять сусідам, щоб виконати волю покійної – слід звертатися до суду.

"Вказати що є свідки, які можуть підтвердити той факт, що за життя вказана людина здійснила своє волевиявлення, що саме ця людина, а саме сусідка бажає її поховати, що вони були свідками цієї події і що вона виконуватиме волю померлого і це не буде суперечити законодавству. І якщо вони отримають відмову від прокуратури, тоді звертатися до суду", – каже юрист Тетяна Шевченко.

Але весь цей час і скільки його мине, хто знає. Тим часом тіло сусідки Лариси у морзі лежить уже два тижні.

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