У Києві дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки (фото)

Фото: Київ Оперативний
У суботу, 19 червня, в Києві з вікна дев'ятого поверху випала дворічна дівчинка.
Про це повідомляє "Сегодня"
НП подія сталася в Святошинському районі столиці, на вулиці Феодори Пушиної. Дитина сперлася об москітну сітку і впала з висоти. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям, дитина загинула.
Відомо, що в момент НП батьки були вдома, зараз з ними спілкуються співробітники поліції.
Як розповіли сайту "Сегодня" в поліції Києва на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
Фото: Київ Оперативний
Раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 42, в недобудованому будинку Шевченківського району сталася НП – впала дитина і потребувала допомоги рятувальників.
Нагадаємо, що в селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка і 4-річний хлопчик впали в яму вуличного туалету. Дівчинка загинула, а хлопчик доставлений в лікарню без свідомості. Як розповіли "Сегодня" в поліції Київської області, діти спочатку намагалися рятуватися самотужки.