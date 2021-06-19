У Києві дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки (фото)

Батьки дівчинки перебували вдома під час трагедії – правоохоронці з'ясовують усі подробиці надзвичайної події

Фото: Київ Оперативний

У суботу, 19 червня, в Києві з вікна дев'ятого поверху випала дворічна дівчинка.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня"

НП подія сталася в Святошинському районі столиці, на вулиці Феодори Пушиної. Дитина сперлася об москітну сітку і впала з висоти. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям, дитина загинула.

Відомо, що в момент НП батьки були вдома, зараз з ними спілкуються співробітники поліції.

Як розповіли сайту "Сегодня" в поліції Києва на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Реклама

Фото: Київ Оперативний

Раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 42, в недобудованому будинку Шевченківського району сталася НП – впала дитина і потребувала допомоги рятувальників.

Нагадаємо, що в селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка і 4-річний хлопчик впали в яму вуличного туалету. Дівчинка загинула, а хлопчик доставлений в лікарню без свідомості. Як розповіли "Сегодня" в поліції Київської області, діти спочатку намагалися рятуватися самотужки.