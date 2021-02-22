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У Києві евакуювали працівника крана, якому стало погано на висоті (фото)

22 лютого, 20:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Потерпілий не перебував під дією алкоголю і наркотичних речовин

У Києві сталася НП – працівникові баштового крана стало погано під час виконання обов'язків на будівництві.

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Про це повідомляє КАРС на своїй сторінці в Facebook.

Виклик надійшов близько 16 години.

"Чоловік не відповідав на телефонні дзвінки, як виявилося згодом, через сильні судоми. Рятувальники КАРС, завдяки висотному спорядженню, змогли піднятися в кабіну крана на висоту 104 метра і спустити чоловіка вниз, де його вже чекали лікарі", – йдеться в повідомленні.

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Чоловік відмовився від госпіталізації.

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Відомо, що він не перебував під дією алкоголю і наркотичних речовин. Така реакція організму була викликана стресом.

Раніше ми писали, що в Одесі стало погано в черзі на здачу бюлетенів члену виборчої комісії.

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Нагадаємо, в Києві прямо за кермом у водія таксі, який перевозив в легковику пасажира, трапився інсульт, він не впорався з керуванням автомобілем і в'їхав в маршрутку на зупинці громадського транспорту.

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Київ нп медики кран лікарі погано

Джерело: Сьогодні

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