У Києві футболісти-любителі знайшли труп безхатченка (фото)

Чоловік загинув внаслідок бійки зі своїм знайомим, той забив його до смерті – поліція відкрила кримінальне провадження

У Києві затримали безхатченка, який забив свого знайомого до смерті та втік з місця злочину.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіки розпивали алкогольні напої, в якийсь момент вони почали сваритись. В ході конфлікту один із безхатченків схопив палицю.

"Потерпілого знайшли кияни, які неподалік грали на стадіоні у футбол. М’яч полетів у бік колектора, а заявник пішов його шукати й виявив чоловіка. У зв’язку з тим, що злочин стався на місці, де оселилися безхатченки, ми почали опитувати їх та шукати свідків. Один із місцевих розповів із ким конфліктував потерпілий, тож ми встановили ймовірного підозрюваного", - розповів старший слідчий Голосіївського управління поліції Володимир Темченко.

На місці злочину правоохоронці знайшли палицю, якою побили 34-річного чоловіка, одяг фігуранта, котрий він залишив після вчинення злочину, та пляшки від алкоголю.

"Затриманий повідомив нам, що взимку потерпілий зі своїм другом побили його, тому у нього була образа. Під час розпивання алкоголю, друзі по чарці згадали минулий конфлікт й почалася бійка. Зловмисник взяв палицю та почав бити товариша, після втік з місця", – додав Темченко.

Затриманим виявився 28-річний уродженець Луганської області, раніше судимий за майнові крадіжки. У столиці він не мав постійного місця проживання та оселився біля колектора на вулиці Либідській.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Затриманий перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує від семи до десяти років тюремного ув’язнення.

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