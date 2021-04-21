У Києві "героя парковки" закидали сміттям і розбили скло (відео)

У Києві місцеві жителі покарали "героя парковки" незвичайним способом.
Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.
НП сталася на Русанівці.
"Автовласник перекрив власним авто дорогу і пішов, за що і був покараний. Чи підтримуєте такі методи?", – пишуть в Мережі.
Автомобіль Peugeot, водій якого не правильно припаркував свою машину, закидали сміттям і розбили лобове скло.
Раніше ми писали, що "героїв парковки" в Києві каратимуть автоматично.
Нагадаємо, евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильне паркування.
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