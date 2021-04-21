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У Києві "героя парковки" закидали сміттям і розбили скло (відео)

21 квітня, 12:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Власник автомобіля поплатився за те, що припаркувався прямо посеред двору

У Києві місцеві жителі покарали "героя парковки" незвичайним способом.

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Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

НП сталася на Русанівці.

"Автовласник перекрив власним авто дорогу і пішов, за що і був покараний. Чи підтримуєте такі методи?", – пишуть в Мережі.

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Автомобіль Peugeot, водій якого не правильно припаркував свою машину, закидали сміттям і розбили лобове скло.

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Раніше ми писали, що "героїв парковки" в Києві каратимуть автоматично.

Нагадаємо, евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильне паркування.

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Київ сміття скло парковка в Києві герой парковки

Джерело: Сьогодні

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