У Києві однорічне маля зірвалося з 15-го поверху – подробиці

У Києві на Русанівському бульварі, 2 сталася трагедія з 1,5-річною дитиною. 18 січня вона випала із вікна 15-го поверху та миттєво загинула.
Про це повідомляють Вартові еспресо у Facebook.
На місце смерті малюка негайно прибули правоохоронці.
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"Шансів на життя у дитини не було. Лікарі, які прибули на виклик лише констатували смерть", – пишуть у Мережі.
Наразі слідчі встановлюють усі деталі інциденту та його причини.
Не перший випадок у столиці
У Києві дворічна дитина випав із вікна багатоповерхівки. НП сталася у Святошинському районі столиці, на вулиці Феодори Пушиної. Дитина сперлася на москітну сітку і впала з висоти.
Отримані травми виявилися несумісними з життям, дитина загинула.
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