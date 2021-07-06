У Києві горе-матір заморила голодом однорічного сина: як її покарали

Спочатку жінку засудили до восьми років ув'язнення, але потім збільшили строк на чотири роки

У Києві жінку, яка заморила голодом свою дитину, засудили до 12 років позбавлення волі. Горе-матір на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей, одна померла від голоду.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

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Зазначається, що трагедія трапилася ще в 2016 році. Вона залишила вдома свого однорічного сина і дворічну дочку, а коли повернулася додому, виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості.

У 2019-му Голосіївський районний суд Києва засудив обвинувачену до восьми років в'язниці. Однак прокуратура наполягала на довічному позбавленні волі і вирок оскаржили. Справу знову відправили на розгляд і 5 липня 2021 року мати знову визнали винною і збільшили їй термін – 12 років в'язниці.

Нині обвинувачена перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Маріуполі горе-мати залишила на дві доби маленьку дочку. Плач дитини почули сусіди і викликали поліцію.

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Крім того, у Дніпропетровській області 30-річна жінка вбила свою чотиримісячну дитину. Вона розбила вікно і намагалася закинути дитину в будинок.

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