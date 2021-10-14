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Вогонь знищив частину даху – фото і відео наслідків пожежі в інституті урології

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 жовтня, 15:58
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На місці пожежі в столичному інституті працювали 30 рятувальників – вогонь уже загасили
У Києві спалахнула пожежа в інституті урології
У Києві спалахнула пожежа в інституті урології / Фото: Колаж: Сьогодні

У Шевченківському районі столиці загасили пожежу в інституті урології, на вулиці Винниченка, 9а. Там загорівся дах двоповерхового недіючої будівлі.

Про це повідомляє ДСНС.

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Головна небезпека була в тому, що вогонь міг поширитися по всьому даху і перейти на 8-поверхову поруч розташовану будівлю. Постраждалих унаслідок загоряння немає. Усього на місці працювали 30 рятувальників на семи пожежних авто.

Фото: "Сьогодні"

О 14:14 загорання локалізували на площі 500 кв. м, а о 14:36 ​​- ліквідували.

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Фото: "Сьогодні"

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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