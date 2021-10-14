Вогонь знищив частину даху – фото і відео наслідків пожежі в інституті урології

У Шевченківському районі столиці загасили пожежу в інституті урології, на вулиці Винниченка, 9а. Там загорівся дах двоповерхового недіючої будівлі.
Про це повідомляє ДСНС.
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Головна небезпека була в тому, що вогонь міг поширитися по всьому даху і перейти на 8-поверхову поруч розташовану будівлю. Постраждалих унаслідок загоряння немає. Усього на місці працювали 30 рятувальників на семи пожежних авто.
О 14:14 загорання локалізували на площі 500 кв. м, а о 14:36 - ліквідували.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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