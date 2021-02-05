У Києві горів дах двоповерхової будівлі (фото, відео)

У Києві 5 лютого сталася пожежа в Шевченківському районі.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Подія трапилася в провулку Тараса Шевченка, 5.

"У допоміжній окремому 2-поверховому будинку, розміром 6х10 квадратних метрів сталося загоряння на даху будівлі", – йдеться в повідомленні.

На місці події працювало шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

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Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким і рідним загиблих в лікарні Запоріжжя, де сталася пожежа. Він пообіцяв, що держава виправить ситуацію для недопущення подібних трагедій в майбутньому.

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Президент відправив в Запоріжжі голову МОЗ Максима Степанова і заступника голови ДСНС Олега Мельчуцкого.

Відео пожежі в Запоріжжі:

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