У Києві горів дах двоповерхової будівлі (фото, відео)

У Києві 5 лютого сталася пожежа в Шевченківському районі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва в Facebook.
Подія трапилася в провулку Тараса Шевченка, 5.
"У допоміжній окремому 2-поверховому будинку, розміром 6х10 квадратних метрів сталося загоряння на даху будівлі", – йдеться в повідомленні.
На місці події працювало шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.
Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.
Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким і рідним загиблих в лікарні Запоріжжя, де сталася пожежа. Він пообіцяв, що держава виправить ситуацію для недопущення подібних трагедій в майбутньому.
Президент відправив в Запоріжжі голову МОЗ Максима Степанова і заступника голови ДСНС Олега Мельчуцкого.
Відео пожежі в Запоріжжі:
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