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У Києві горів гуртожиток (фото)

4 лютого, 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці

У Києві 4 лютого на вулиці Сулеймана Стальського, 28, в Дніпровському районі столиці, в гуртожитку сталася пожежа.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва.

На 1-поверсі 9-поверхового гуртожитку в одній з кімнат виникло загоряння на площі 2 квадратних метрів.

"Для доступу в приміщення пожежні за допомогою бензорізу зрізали з вікна решітки і потрапивши в кімнату відразу розпочали гасіння пожежі", – йдеться в повідомленні.

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На місце події виїжджало чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу.

Загиблих і травмованих немає.

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Причину виникнення пожежі та збитки з'ясовують правоохоронці.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким і рідним загиблих в лікарні Запоріжжя, де сталася пожежа. Він пообіцяв, що держава виправить ситуацію для недопущення подібних трагедій в майбутньому.

Президент відправив до Запоріжжя голову МОЗ Максима Степанова і заступника голови ДСНС Олега Мельчуцького.

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Київ гуртожиток пожежа ДСНС

Джерело: Сьогодні

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