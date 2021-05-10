У Києві горить озеро на Позняках: вогонь поширюється швидко (відео)

У Києві 10 травня загорілося озеро Лебедине на Позняках. Поки невідомо, підпал це чи випадковість.
Про це повідомляє DTP Kiev Info в Telegram.
Біля озера лежить вулиця Бажана, зовсім поруч – багатоповерхівки.
На відео видно, що вогонь поширюється дуже швидко. Ймовірно, горить сухий очерет.
Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі, на вулиці Посмітного, 10/12,загорівся триповерховий будинок у приватному секторі, де розміщено готель Arcadia Apartments, у цей момент там було багато постояльців.
Також раніше в Одесі горіла висотка, є жертва.