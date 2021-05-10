У Києві горить озеро на Позняках: вогонь поширюється швидко (відео)

Очевидці зняли на відео, як горить сухостій – що стало причиною пожежі, поки невідомо

У Києві 10 травня загорілося озеро Лебедине на Позняках. Поки невідомо, підпал це чи випадковість.

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Про це повідомляє DTP Kiev Info в Telegram.

Біля озера лежить вулиця Бажана, зовсім поруч – багатоповерхівки.

На відео видно, що вогонь поширюється дуже швидко. Ймовірно, горить сухий очерет.

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Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі, на вулиці Посмітного, 10/12,загорівся триповерховий будинок у приватному секторі, де розміщено готель Arcadia Apartments, у цей момент там було багато постояльців.

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Також раніше в Одесі горіла висотка, є жертва.