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У Києві горить п'ятиповерхівка на Липинського: рух перекритий (відео)

24 червня 2021 14:48

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Була проведена евакуація жителів з будівлі – інформації про загиблих поки немає

Пожежні машини на місці події. Фото: прес-служба Патрульної поліції/Telegram

Пожежні машини на місці події. Фото: прес-служба Патрульної поліції/Telegram

У Києві 24 червня сталася пожежа в Шевченківському районі. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загорілася мансарда в п'ятиповерховому будинку на вулиці Липинського.

"Загоряння виникло в приміщенні мансарди на площі близько 120 квадратних метрів. Була проведена евакуація жителів. Інформація про постраждалих і загиблих поки не надходила", – розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

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Пожежу гасять за допомогою 8 одиниць техніки, задіяні 32 рятувальника. Пожежникам поки вдалося локалізувати полум'я.

На час гасіння пожежі рух транспорту по цій вулиці перекрили співробітники поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі "Уренгой – Помари – Ужгород".

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Крім того, в Києві 31 травня ствся вибух в будинку в Шевченківському районі. В результаті постраждав чоловік.

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