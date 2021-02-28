У Києві горить ринок на Оболоні (відео)

У Києві в Оболонському районі пізно ввечері загорівся міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (біля супермаркету АТБ).
На місці вже працюють пожежники, повідомляє "Київ Оперативний".
Інформації про постраждалих поки немає.
Нагадаємо, в Одесі ввечері 27 лютого сталася пожежа в слідчому ізоляторі, де утримується засуджений до 7 років ув'язнення активіст Сергій Стерненко.
Ми також повідомляли, що 27 лютого в міській лікарні №1 Чернівців, де лікують хворих на коронавірус, сталися вибух і пожежа, в результаті яких загинули двоє людей.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк