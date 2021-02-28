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У Києві горить ринок на Оболоні (відео)

28 лютого, 23:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На місці вже працюють рятувальники

У Києві в Оболонському районі пізно ввечері загорівся міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (біля супермаркету АТБ).

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На місці вже працюють пожежники, повідомляє "Київ Оперативний".

Кт

Інформації про постраждалих поки немає.

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Нагадаємо, в Одесі ввечері 27 лютого сталася пожежа в слідчому ізоляторі, де утримується засуджений до 7 років ув'язнення активіст Сергій Стерненко.

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Ми також повідомляли, що 27 лютого в міській лікарні №1 Чернівців, де лікують хворих на коронавірус, сталися вибух і пожежа, в результаті яких загинули двоє людей.

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Київ ринки пожежа Оболонський район
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