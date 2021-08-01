На Позняках спалахнула пожежа – в небо над Києвом піднявся стовп чорного диму (оновлено)

Біля ТЦ "Піраміда" горить будівля / Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 1 серпня, в Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа – загоряння сталося в одноповерховій новобудові.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Очевидці повідомляли, що загоряння сталося в магазині косметики, який знаходиться на першому поверсі торгового центру. Але пізніше виявилося, що горить недобудований будинок біля ТЦ.
На місце прибули рятувальники ДСНС – вони з'ясовують причину загоряння і ліквідують вогонь.
Пізніше, в ДСНС Києва розповіли "Сьогодні" подробиці пожежі, яка сталася поруч з ТЦ "Піраміда".
"Пожежа сталася поруч з ТЦ "Піраміда". Повідомлення про спалах надійшло нам об 11:50. Там розташована одноповерхова новобудова. У приміщенні сталося коротке замикання електропроводки з поширенням вогню на кондиціонер. Палаючий кондиціонер загасили за допомогою вогнегасника до приїзду рятувальників", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.
Чому було так багато диму, з'ясовують фахівці.
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