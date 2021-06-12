У Києві вантажівка влетіла в електроопору – вона впала на проїжджу частину (фото)

У Деснянському районі столиці сталася аварія з наслідками – патрульні попереджають про ускладнений рух на дорозі

У Києві внаслідок ДТП на вулиці Пухівській пошкоджена опора ЛЕП. За попередніми даними, вантажний автомобіль "ГАЗ 66" врізався у лінію електропередач.

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції столиці, рух припинено.

Чи є постраждалі або загиблі, поки не повідомляється.

Електроопора впала на дорогу. Фото: Telegram-канал / Х Київ

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Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобіля Volkswagen. Авто зіткнулися лоб в лоб. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – вона в реанімації.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і ВАЗ зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події: