Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві вантажівка влетіла в електроопору – вона впала на проїжджу частину (фото)

12 червня 2021 10:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Деснянському районі столиці сталася аварія з наслідками – патрульні попереджають про ускладнений рух на дорозі

У Києві внаслідок ДТП на вулиці Пухівській пошкоджена опора ЛЕП. За попередніми даними, вантажний автомобіль "ГАЗ 66" врізався у лінію електропередач.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції столиці, рух припинено.

Чи є постраждалі або загиблі, поки не повідомляється.

Електроопора впала на дорогу. Фото: Telegram-канал / Х Київ

Електроопора впала на дорогу. Фото: Telegram-канал / Х Київ

Не пропусти!
Міс збірної Швейцарії: Сеферович дружину знайшов у Айнтрахті
Аміна - дружина Харіса Сеферовича
Реклама

Читайте також: У Львові електроопора впала на повний людей тролейбус: фото і відео страшної НП

Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобіля Volkswagen. Авто зіткнулися лоб в лоб. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – вона в реанімації.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і ВАЗ зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Десятки людей громлять
Десятки людей громлять "Столичний" у Києві: ринок припиняє роботуНадзвичайні події
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)Надзвичайні події
"Воно саме": на сайті Нацполіціі дівчат підписали неналежним словом (фото)Надзвичайні події
Потрапила під трамвай через телефон. Нові подробиці НП в Києві (оновлено)
Потрапила під трамвай через телефон. Нові подробиці НП в Києві (оновлено)Надзвичайні події
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)Надзвичайні події
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти