Прогримів вибух і спалахнула пожежа. У Києві вантажівка влетіла в легковик (відео)

Внаслідок зіткнення легкове авто опинилося під вантажівкою – подробиці страшної ДТП у столиці

Вантажівка і легковик згоріли повністю. Фото: кадр з відео

На столичному Брест-Литовському шосе в ніч на понеділок, 24 травня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з легковиком. Кількість жертв встановлюється.

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Про це повідомляє телекомпанія "Магнолія-ТВ" в Facebook.

За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро "Житомирська", не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник. Фура вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух і спалахнула пожежа.

Відео з місця смертельної ДТП в Києві. Відео: Телекомпанія "Магнолія ТВ"/Facebook

Скільки людей знаходилося в салоні легкового авто, поки невідомо. Водія фури госпіталізували.

"Поблизу понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло чоловіка. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу і потрапив в аварію", – додали в телекомпанії.

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За даними ЗМІ, загиблий є водієм легковика.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області сталася смертельна ДТП, є загиблий і постраждалі.

Також нагадаємо, у Києві сталася ДТП з перекиданням.