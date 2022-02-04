У Києві вантажівка військових протаранила дві машини: постраждала дитина (фото, відео)

Також розбиті Toyota та мікроавтобус. Наразі на місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які з'ясовують обставини аварії

У столиці в аварії постраждала дівчинка. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 4 лютого, у Києві на Харківській площі вантажівка військових протаранив два автомобілі. Внаслідок аварії постраждала дитина.

Про це повідомляє Magnolia TV.

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Деталі ДТП

Аварія сталася на перехресті проспекту Бажана та Харківської площі.

Як з'ясувалося, автомобіль Toyota та мікроавтобус Volkswagen рухалися Харківською площею на зелений сигнал світлофора.

Проспектом Бажана рухалася колона військового транспорту. Одна вантажівка встигла проїхати на зелену, а інша почала рух на перехресті, коли на Харківській площі вже спалахнув дозволений сигнал світлофора і машини почали рух.

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В результаті вантажівка військових розбила Toyota і мікроавтобус.

Є постраждалі

Серйозно постраждала 12-річна пасажирка Toyota. Дитину було госпіталізовано до лікарні з численними травмами.

Наразі на місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які з'ясовують обставини аварії.

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ДТП у столиці із постраждалими. Фото: Magnolia TV

Ще одна ДТП на проспекті Бажана

У Києві на проспекті Бажана сталася масштабна аварія за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок ДТП один із водіїв отримав травми.

Аварія сталася біля станції метро "Осокорки" у напрямі правого берега. На проспекті був невеликий затор, тому машини почали пригальмовувати.