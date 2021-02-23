У Києві іномарка збила чоловіка на пішохідному переході (фото)

У Києві на вулиці Васильківській водій автомобіля Toyota просто на пішохідному переході збив чоловіка.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"З наявних травм – вибиті зуби, сильно вдарився головою", – йдеться в повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.

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На місці працювала поліція.

Раніше ми писали, що в Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській товарний поїзд врізався в легковий автомобіль, загинув чоловік.

Також нагадаємо, у Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався сховатися, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.

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