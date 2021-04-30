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У Києві іноземці викрали блогера та погрожуючи зброєю змусили віддати $1,4 млн

30 квітня, 16:07

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Громадянка Ірану разом з донькою приїхала в Україну з Туреччини, знайомий утримував їх у орендованій квартирі та вимагав гроші за звільнення

У Києві троє громадян Ірану незаконно утримували у орендованій квартирі свою співвітчизницю та її маленьку дитину. Зловмисники змусили жінку перерахувати їм на електронний гаманець 1,4 млн доларів.

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Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Лідер злочинного угруповання у Туреччині звернувся до потерпілої і повідомив: найближчим часом місцеві правоохоронці можуть затримати її і екстрадувати до Ірану за активну блогерську діяльність, яка нібито суперечить нормам моралі цієї країни", – повідомив начальник Департаменту міграційної поліції національної поліції України Сергій Пантелеєв.

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Після цього 37-річний лідер злочинців запропонував за 100 тисяч доларів організувати жінці та її дитині перетин державного кордону із Туреччини до України та оформити їм відповідний міграційний статус, аби уникнути екстрадиції. Коли ті прибули до України, зловмисник поселив їх в арендованій квартирі та спланував напад.

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"Для реалізації злочинного плану лідер угруповання залучив ще двох громадян Ірану, які тривалий час мешкали в Україні. Зі слів потерпілої, в орендованій квартирі, де перебувала потерпіла, вони погрожували зброєю їй та її дитині і заволоділи криптовалютою – 25 біткоїнами, що становить мільйон 400 тисяч доларів США", - розповів Сергій Пантелеєв.

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Після злочину зловмисники намагались вивезти потерпілу і її дитину в Туреччину, щоб приховати сліди злочину. Проте трьох фігурантів затримали. У їх помешканнях провели обшуки

Правоохоронці повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні двох правопорушень – незаконному позбавленні волі або викраденні людини та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, затримали двох чоловіків, які погрозами вибивали у іноземця уявний борг.

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