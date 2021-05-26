У Києві шукають вибухівку в Окружному адмінсуді: всіх евакуювали

В Окружний адміністративний суд столиці надійшло повідомлення про мінування, там шукають вибухівку. А всіх присутніх евакуювали.
Про це повідомляє пресслужба суду в Facebook.
В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло повідомлення про замінування.
"Зараз там ведуться заходи негайної евакуації працівників і відвідувачів", – йдеться в повідомленні.
У поліції Києва кажуть, що повідомлення про мінування приміщення суду надійшло їм о 14:20.
"На даний момент перевірка приміщення суду триває. На місці працюють кінологи і вибухотехніки", – повідомили нам в поліції Києва.
Скільки людей евакуювали з будівлі буде відомо після перевірки. На даний момент робота суду зупинена
Раніше ми писали, що в Київській області мінували школу.
Нагадаємо, 1 вересня в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.