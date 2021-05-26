У Києві шукають вибухівку в Окружному адмінсуді: всіх евакуювали

На місці працюють вибухотехніки, а також швидка допомога

В Окружний адміністративний суд столиці надійшло повідомлення про мінування, там шукають вибухівку. А всіх присутніх евакуювали.

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Про це повідомляє пресслужба суду в Facebook.

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло повідомлення про замінування.

"Зараз там ведуться заходи негайної евакуації працівників і відвідувачів", – йдеться в повідомленні.

У поліції Києва кажуть, що повідомлення про мінування приміщення суду надійшло їм о 14:20.

"На даний момент перевірка приміщення суду триває. На місці працюють кінологи і вибухотехніки", – повідомили нам в поліції Києва.

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Скільки людей евакуювали з будівлі буде відомо після перевірки. На даний момент робота суду зупинена

Раніше ми писали, що в Київській області мінували школу.

Нагадаємо, 1 вересня в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.