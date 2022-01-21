У Києві шукають вибухівку у всіх школах

Поліцейські вже працюють на місці та проводять перевірки у навчальних закладах столиці

Київські школи знову "замінували". Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 21 січня, у Києві вкотре надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів. Наразі правоохоронці перевіряють школи.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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У поліції Києва нам підтвердили, що у столиці заміновано всі школи.

"Повідомлення надійшло на кол-центр СБУ. Анонім повідомив, що вибухівку закладено у всіх школах, не вказавши при цьому адреси, тому перевіряються всі навчальні заклади столиці. Спецгрупи, до яких входять кінологи та вибухотехніки, вже перевіряють приміщення навчальних закладів", – розповіли у поліції Києва.

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