У Києві шукають вибухівку у всіх школах

У п'ятницю, 21 січня, у Києві вкотре надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів. Наразі правоохоронці перевіряють школи.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
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У поліції Києва нам підтвердили, що у столиці заміновано всі школи.
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"Повідомлення надійшло на кол-центр СБУ. Анонім повідомив, що вибухівку закладено у всіх школах, не вказавши при цьому адреси, тому перевіряються всі навчальні заклади столиці. Спецгрупи, до яких входять кінологи та вибухотехніки, вже перевіряють приміщення навчальних закладів", – розповіли у поліції Києва.
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня Хмельницькому "замінували" школу №6. Повідомлення надійшло до поліції.
- До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані.
- У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці до кол-центру СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
- У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано із постійними загрозами мінування навчальних закладів .
- 12 та 13 січня Україною прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.
У Рівному 20 січня перевіряють повідомлення про нібито замінування всіх шкіл. Дітей та вчителів евакуювали.
У четвер, 20 січня, у Києві знову замінували навчальний заклад. Надійшло повідомлення про закладену вибухівку у гімназії №191.
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