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У Києві стався небезпечний витік газу з фури (відео)

11 червня 2021 15:12

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Ймовірно, з фури витік газ пропан, який продають на заправках – на місці працюють екстрені служби міста

Фото: прес-служба Патрульної поліції Києва

Фото: прес-служба Патрульної поліції Києва

У Києві на вулиці Саперно-Слобідській, перед шляхопроводом у напрямку до Деміївської площі, стався витік газу з цистерни фури. Вона зупинилася, а на місце виїхали екстрені служби міста.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Через витік газу з цистерни перекрито рух транспорту за Південним мостом у бік центру міста. На місці чергують співробітники поліції і відправляють автомобілі в об'їзд.

"Співробітники поліції перекрили проїзд для автотранспорту на місці працюють співробітники ДСНС і газівники", – повідомили нам в патрульній поліції Києва.

Кияни дивуються, навіщо дозволяти автомобілям з небезпечними вантажами їздити по місту вдень, якщо це можна робити вночі.

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За словами очевидців, аварія сталася з вантажівкою компанії Glusco. Ймовірно, з фури витік газ пропан, який продають на заправках.

Через пів години всі наслідки аварії усунули, а рух транспорту відкрили. Правоохоронці та екстрені служби поїхали з місця.

Фото: Владислав Гарнаєв

Фото: Владислав Гарнаєв / Фото: Сьогодні

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Раніше ми повідомляли, що на ринку палива зараз головне питання: чи буде в червні в продажу досить бензину і дизпалива в зв'язку з санкціями з боку України по відношенню до білоруський товарів. Адже Білорусь – один з основних постачальників нафтопродуктів в Україну.

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