У Києві з ТРЦ терміново евакуювали відвідувачів – що сталося

У Києві продовжується хвиля "мінувань". На цей раз людей евакуювали з ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47. Невідомі заявили, що в торговому центрі є вибухівка.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Наразі на місці очікують спецслужби. На виїзді з паркінгу утворився затор.
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При цьому Telegram-канал "Типовий Київ" пише, що евакуація була не через мінування, а через пожежу.
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:
- 7 січня у Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал та 10 ТРЦ, у тому числі і "Глобус" на Майдані Незалежності.
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 27 грудня невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Глобус", який знаходиться у центрі міста.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.