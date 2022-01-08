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У Києві з ТРЦ терміново евакуювали відвідувачів – що сталося

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 січня, 17:00
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У Києві вже вдруге повідомляють про мінування ТРЦ Retroville – копи знову шукають вибухівку
ТРЦ Retroville "замінували"
ТРЦ Retroville "замінували" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві продовжується хвиля "мінувань". На цей раз людей евакуювали з ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47. Невідомі заявили, що в торговому центрі є вибухівка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Наразі на місці очікують спецслужби. На виїзді з паркінгу утворився затор.

При цьому Telegram-канал "Типовий Київ" пише, що евакуація була не через мінування, а через пожежу.

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Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

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