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У Києві з універмагу "Україна" терміново евакуювали людей – у чому причина

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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16 січня, 14:42
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У столиці розпочали евакуацію з ТЦ "Універмаг "Україна" – відвідувачам повідомили, що у приміщенні спалахнула пожежа, але в ДСНС заявили про чергове "мінування"
В універмазі "Україна" розпочали евакуацію
В універмазі "Україна" розпочали евакуацію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з ТЦ "Універмаг "Україна", що на площі Перемоги, вивели всіх працівників та відвідувачів. Через гучномовець оголосили, що в будівлі почалася пожежа, але в ДСНС заявили про чергове "мінування" територій.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Як видно на фото, усіх людей вивели на вулицю. Пожежних авто чи поліції поки що на місці немає.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Речниця столичного управління ДСНС Світлана Водолага сказала "Сьогодні", що надійшло анонімне повідомлення про замінування ТЦ. Пожежі немає, хоча про це заявляли і охоронці в універмазі, і через гучномовці.

Хвиля "мінувань" в Україні

В Україні за останні дні "замінували" десятки будівель. 13 січня копи шукали бомби у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Через це тимчасово закривали торговельні центри та одну школу.

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15 січня термінову евакуацію розпочали у міжнародному аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (Жуляни) – надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Поки що кіберполіція дізнається, хто стоїть за цією хвилею мінувань. Одна це людина чи кілька порушників – правоохоронці з'ясовують.

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