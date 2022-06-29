У Києві через потужну зливу настав водний апокаліпсис (відео)

У Києві через потужну зливу затопило райони міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки. "Потонули" кілька машин.
Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах. Крім того, через сильні потоки води обмежена видимість.
Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському та Солом'янському районах. Через залповий дощ виникло підтоплення на просп. Леся Курбаса та на б-рі Ромена Роллана.
Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, на вулицях біля ст. м. "Лівобережна".
Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби.
Внаслідок зливи підтопило Борщагівку, через що у місті утворилися значні пробки.
Кільцева дорога теж тимчасово перетворилася на річку.
Киянам, які зараз перебувають на роботі, важливо врахувати цей нюанс під час планування дороги додому. Так само, як і підвищені коефіцієнти в сервісах таксі, що вводяться в таку погоду.
Прогноз погоди
У Києві зафіксували другу "тропічну ніч" поспіль. Температура протягом двох діб не опускається нижче за 20 градусів тепла.
Прогноз погоди в Україні на 30 червня буде теплим, але дощовим. Так, утримається 30-градусна спека, однак у деяких областях синоптики прогнозують дощі з грозами. Тому необхідно взяти з собою парасольку, виходячи з дому. Ясна та безхмарна погода очікується лише на сході та заході, крім Рівненської області.