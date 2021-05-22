У Києві через прорив труби утворилася річка в Печерському районі (фото)

Магістральний трубопровід експлуатується ще з 1974 року

У Києві в Печерському районі утворилася нова водойма, тут все пливе. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", сталося пошкодження магістральної тепломережі на Залізничному шосе.

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За інформацією "Київтеплоенерго", на Залізничному шосе, 9, в результаті проведення планових випробувань теплових мереж на гідравлічну міцність сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 1200 мм з витоком води назовні.

"Пошкодження виявлено під час гідравлічних випробувань тепломереж в зоні обслуговування ТЕЦ-5. О 13:15 аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи. Їх завершать згідно з графіком", – кажуть комунальники.

Фото: ДТП/Telegram

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Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1974 року.

Раніше ми писали, що біля фабрики Roshen в Києві утворився ширяє гейзер.

А також повідомляли, що в Києві на Деміївській біля бібліотеки ім. Вернадського прорвало трубопровід. Постраждали авто.