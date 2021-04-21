"Я думаю, що він нормальний тип": у Києві побили Майкла Щура (відео)

Про це журналіст сам повідомив на своїй сторінці в соцмережі

У Києві сьогодні хлопці на самокатах побили ведучого "Телебачення Торонто" Романа Вінтоніва (ред. – Майкл Щур) через зауваження про правила дорожнього руху.

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Про це повідомив Майкл Щур в Facebook.

Інцидент стався близько вдень на перехресті вулиць Ярославів Вал та Івана Франка.

"Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували", – говорить Вінтонів.

За його словами, одному з них він крикнув, щоб той пропускав пішоходів. А він зліз з самоката і між ними почалася перепалка, а після і бійка.

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"Далі ми ще поприрікались трохи, що він не мав мене бити і запшикувати обличчя балоном. А далі він сів – і поїхав. У бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися", – додає журналіст.

Він додав, що хоче знайти хлопця, з яким сталася бійка.

"Я впевнений. що він не "навіжений чолов’яга"/не "знахабнілий молодик"/ не "садист водій самоката" (мабть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрявати у неприємності. Але, нажаль, через одне неправильне рішення – ми з ним встрягли", – написав ведущий.

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У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили факт побиття телеведучого Майкла Щура.

"Так такий випадок стався в центрі Києва. Зараз приймають заяву. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Проводяться комплекс слідчих дій, в тому числі, правоохоронці вивчать вміст камер відеоспостереження, на які міг потрапити момент бійки. Буде відкрито кримінальне провадження за статтею 125 – нанесення легких тілесний ушкоджень. Робиться все, щоб знайти і затримати ймовірних підозрюваних в нанесенні побоїв телеведучому", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Шевченківського району Києва.

Нагадаємо, в Харкові група підлітків напала на чоловіка і побила його через зробленого зауваження.

Також раніше під Дніпром в Слобожанському чоловік побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику, нібито захищаючи сина від кривдника.

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