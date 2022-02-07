У Києві побили радника генпрокурора – деталі

До Зураба Адеїшвілі підійшли невідомі, уточнили ім'я та прізвище, а після цього побили та втекли

Політика побили посеред білого дня / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 7 лютого, у Києві група невідомих прямо на вулиці скоїла напад на радника генпрокурора Ірини Венедиктової Зураба Адеішвілі. Як повідомили у поліції "Сьогодні", нібито інцидент стався на вулиці.

До радника підійшли невідомі, уточнили ім'я та прізвище, а після цього побили та втекли.

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У поліції Києва нам повідомили, що перевіряють цю інформацію.

"Ми бачили публікацію у ЗМІ. Наразі перевіряємо чи був такий випадок зареєстрований у поліції", – повідомили у поліції.

Хто такий Зураб Адеішвілі

Зураб Шалвович Адеїшвілі – грузинський та український державний діяч. Юрист. Найближчий соратник Михайла Саакашвілі.

У грудні 2014 року в пресі було обговорено питання його призначення Президентом України на посаду міністра МВС або Антикорупційного бюро. На початку 2015 року Адеішвілі був радником Уряду України.

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