У Києві побили радника генпрокурора – деталі

У понеділок, 7 лютого, у Києві група невідомих прямо на вулиці скоїла напад на радника генпрокурора Ірини Венедиктової Зураба Адеішвілі. Як повідомили у поліції "Сьогодні", нібито інцидент стався на вулиці.
До радника підійшли невідомі, уточнили ім'я та прізвище, а після цього побили та втекли.
У поліції Києва нам повідомили, що перевіряють цю інформацію.
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"Ми бачили публікацію у ЗМІ. Наразі перевіряємо чи був такий випадок зареєстрований у поліції", – повідомили у поліції.
Хто такий Зураб Адеішвілі
Зураб Шалвович Адеїшвілі – грузинський та український державний діяч. Юрист. Найближчий соратник Михайла Саакашвілі.
У грудні 2014 року в пресі було обговорено питання його призначення Президентом України на посаду міністра МВС або Антикорупційного бюро. На початку 2015 року Адеішвілі був радником Уряду України.