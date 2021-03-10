У Києві конфлікт водіїв закінчився ножовим пораненням (фото)

У Києві зловили водія, який завдав ножове поранення чоловікові.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.
Між двома водіями стався конфлікт на перехресті вулиць Мала Житомирська і Володимирський проїзд.
"Під час сварки один учасник вдарив ножем іншого і зник. Вже за кілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група територіального відділу поліції", – йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, поліція затримала нападника.
"Ми з'ясували, що між водіями виник конфлікт, а потім бійка. Зловмисник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім дістав ніж і вдарив його в живіт. Далі чоловік швидко сів у машину і зник, а 46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували", – розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Камінський.
Затриманий – 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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