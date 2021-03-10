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У Києві конфлікт водіїв закінчився ножовим пораненням (фото)

10 березня, 14:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За скоєне йому загрожує до восьми років в'язниці

У Києві зловили водія, який завдав ножове поранення чоловікові.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

Між двома водіями стався конфлікт на перехресті вулиць Мала Житомирська і Володимирський проїзд.

"Під час сварки один учасник вдарив ножем іншого і зник. Вже за кілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група територіального відділу поліції", – йдеться в повідомленні.

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Як стало відомо, поліція затримала нападника.

"Ми з'ясували, що між водіями виник конфлікт, а потім бійка. Зловмисник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім дістав ніж і вдарив його в живіт. Далі чоловік швидко сів у машину і зник, а 46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували", – розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Камінський.

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Затриманий – 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Раніше ми писали, що в Києві впіймали 47-річного чоловіка, який убив таксиста.

Нагадаємо, в селі Подвірки під Харковом відбувся страшний інцидент – жінка вбила свою дочку і бігала по селу з головою.

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Джерело: Сьогодні

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