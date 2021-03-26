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У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)

26 березня, 16:37

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Особи всіх учасників інциденту вже встановлені

У Києві на вулиці Оранжерейній 26 березня стався конфлікт між двома водіями, який закінчився стріляниною. Конфлікт виник з приводу того, хто раніше має проїхати.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, один з водіїв дістав ніж і побіг до іншого.

"Для самозахисту наступний вистрілив вгору з пістолета. Тікаючи з місця подій зачепили автомобіль Toyota. Введено план перехоплення", – пишуть в повідомленні.

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Утворився великий затор вулицями Теліги, Богатирською.

За даними Google maps, на місці дійсно великий затор.

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Як розповіли нам в поліції, водій автомобіля Volkswagen вистрілив в бік водія Citroën. Після цього нервовий водій-стрілець зіткнувся з автомобілем Toyota і втік з місця ДТП. Щоб його зупинити і був введений план "Перехват". Нервового гонщика наздогнали.

"Особи всіх учасників інциденту вже встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група. У водія Volkswagen вилучено зброю, оформляється ДТП. Вирішується правова кваліфікація даного інциденту", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Подільського району.

Раніше ми писали, що в столиці в Голосіївському районі сталася стрілянина. Один кум прийшов в гості до іншого, вони розпивали спиртні напої. Майже опівночі між ними розпочався конфлікт, що закінчився хаотичною стріляниною з травматичної зброї.

Нагадаємо, в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.

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Київ ДТП ніж поліція стрільба затор конфлікт

Джерело: Сьогодні

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