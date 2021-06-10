У Києві легковик протаранив маршрутку, є постраждалі (фото)

Рух транспорту ускладнено в сторону міста Бровари – на місці працюють медики швидкої допомоги – подробиці

У Києві на Броварському проспекті зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль Daewoo. Внаслідок аварії постраждали дві людини – одна особа з маршрутки і одна з машини, їх госпіталізували.

Реклама

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Василь Богайчик, в маршрутці №701 (Бровари – автостанція "Дарниця") було 12 осіб.

Аварія сталася вранці. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Читайте також: Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)

Реклама

У маршрутці було 12 осіб. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні" В тренді Загадки київського метро. Як створювали величезний мурал на "Осокорках"

Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобіля Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – вона в реанімації.

Також нагадаємо, у Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі. Через зіткнення комунального і міжміського автобуса утворився затор.