Русский
$ 27,09
33,02
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві легковик протаранив маршрутку, є постраждалі (фото)

10 червня 2021 10:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рух транспорту ускладнено в сторону міста Бровари – на місці працюють медики швидкої допомоги – подробиці

У Києві на Броварському проспекті зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль Daewoo. Внаслідок аварії постраждали дві людини – одна особа з маршрутки і одна з машини, їх госпіталізували.

Реклама

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Василь Богайчик, в маршрутці №701 (Бровари – автостанція "Дарниця") було 12 осіб.

Аварія сталася вранці. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Аварія сталася вранці. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Читайте також: Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)

Реклама

У маршрутці було 12 осіб. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

У маршрутці було 12 осіб. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

В тренді
Загадки київського метро. Як створювали величезний мурал на "Осокорках"

Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобіля Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – вона в реанімації.

Також нагадаємо, у Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі. Через зіткнення комунального і міжміського автобуса утворився затор.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в Мережу
У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в МережуНадзвичайні події
Десятки людей громлять
Десятки людей громлять "Столичний" у Києві: ринок припиняє роботуНадзвичайні події
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)Надзвичайні події
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)Надзвичайні події
Під Києвом подружжя відкрило свою мережу борделів (відео)
Під Києвом подружжя відкрило свою мережу борделів (відео)Надзвичайні події
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти