У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)

/ Фото: Київ Оперативний
У Києві на перехресті проспектів Свободи і Правди зіткнулися легковик і маршрутка. В результаті постраждали чотири людини.
Про це повідомляє "Київ Оперативний"
Відомо, що в момент аварії маршрутка їхала з боку проспекту Свободи і повертала на проспект Правди, в сторону вулиці Вишгородськоъ. А KIA їхала прямо з боку вулиці Наталії Ужвій.
/ Фото: Київ Оперативний
Водія легковика госпіталізували в лікарню з розбитою головою. Він не був пристебнутий ременем безпеки.
/ Фото: Київ Оперативний
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В аварії постраждали кілька пасажирів маршрутки, їх на місці оглянули медики. Трьох із них – госпіталізовано.
/ Фото: Київ Оперативний
Примітно, що обидва водії запевняють, що їхали на зелений сигнал світлофора.
Раніше ми повідомляли, що в Київській області на автодорозі М-05 Київ-Одеса сталося ДТП. На даній ділянці рух тимчасово обмежено.