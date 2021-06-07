У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)

Водія легкового автомобіля госпіталізували з розбитою головою, разом з ним до лікарні потрапили ще три пасажири маршрутки

/ Фото: Київ Оперативний

У Києві на перехресті проспектів Свободи і Правди зіткнулися легковик і маршрутка. В результаті постраждали чотири людини.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний"

Відомо, що в момент аварії маршрутка їхала з боку проспекту Свободи і повертала на проспект Правди, в сторону вулиці Вишгородськоъ. А KIA їхала прямо з боку вулиці Наталії Ужвій.

/ Фото: Київ Оперативний

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Водія легковика госпіталізували в лікарню з розбитою головою. Він не був пристебнутий ременем безпеки.

/ Фото: Київ Оперативний

В аварії постраждали кілька пасажирів маршрутки, їх на місці оглянули медики. Трьох із них – госпіталізовано.

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Примітно, що обидва водії запевняють, що їхали на зелений сигнал світлофора.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області на автодорозі М-05 Київ-Одеса сталося ДТП. На даній ділянці рух тимчасово обмежено.