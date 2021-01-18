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У Києві маршрутка на смерть збила пішохода (відео)

18 січня, 17:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Загиблий йшов по пішохідному переходу

У Києві маршрутне таксі збило чоловіка. У результаті людина відлетіла на кілька метрів і померла на місці.

Про це повідомляють "Вартові.Еспрессо".

Зазначається, що інцидент трапився у Дніпровському районі столиці на вулиці Алматинській. Чоловік у той момент йшов по нерегульованому пішохідному переході.

Лікарі, які прибули на місце події, тільки констатували смерть.

За словами водія маршрутки, пішохід був п'яний. Тепер всі подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше під Києвом сталася страшна аварія. Авто вилетіло на пішохідну зону і збило дівчину, яка йшла по тротуару, після чого влетіло в огорожу.

Крім того, у центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів.

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Київ ДТП пішохідний перехід загиблі
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