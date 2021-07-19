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У Києві масштабна пожежа на складі: стовп диму видно за кілька кілометрів (фото)

19 липня 2021 9:31

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пожежу вже локалізували, рятувальники намагаються ліквідувати загоряння – загорілося приміщення площею 1200 кв. м

У Голосіївському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на складі. У небі видно великий стовп диму. На місці працюють рятувальники.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Вогонь пошкодив покрівлю. Фото: ДСНС

Займання почалося о 7:38 на Пирогівському шляху, 154. Це територія транспортної компанії, пожежа сталася в одноповерховій складській будівлі, загальна площа – 1200 квадратних метрів.

На місці перебувають пожежники. Фото: ДСНС

О 8:45 загоряння локалізували. Вогонь частково зруйнував покрівлю та фасадну стіну будівлі, є загроза подальшого руйнування покрівлі. Місцеві жителі пишуть, що дим видно за кілька кілометрів від місця інциденту.

У небі стоїть стовп диму. Фото: ГЧСЧ

Попередньо жертв і постраждалих немає. Зараз триває ліквідація пожежі. На місці працюють 45 рятувальників на 11 пожежних авто.

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Рятувальники майже дві години намагаються ліквідувати загоряння. Фото: ДСНС
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Нагадаємо, раніше в Києві на бульварі Кольцова горіла будівля одного з супермаркетів.

Крім того, на Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.

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