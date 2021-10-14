У Києві масштабний прорив водопроводу: авто по колеса в брудній воді (відео)

У Києві на місце аварії вже приїхали правоохоронці – поліція відгородила стрічкою затоплену ділянку дороги

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в четвер, 14 жовтня, прорвало водопровід на вулиці Юрія Литвинського, 65. У результаті каламутна рідина заповнила проїжджу частину, з десяток авто по колеса виявилися в бруді.

Відповідне відео опублікували dtp.kiev.ua.

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Зазначається, що поліція відгородила стрічкою ділянку дороги. На місце вже викликали спеціальні служби.

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Як розповіли сайту "Сьогодні" у "Водоканалі", виникло пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300 мм. О 17:50 працівники локалізували виток, без водопостачання залишилися два житлових будинки: вул. Литвинського, 72/3 та 74.

За цією адресою направили автоцистерну. Зараз по вулиці Литвинського частково обмежено рух транспорту.

Що робити, якщо у вашому дворі подібна аварія?

У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутися у "Київводоканал". Як це можна зробити:

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