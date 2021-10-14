Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві масштабний прорив водопроводу: авто по колеса в брудній воді (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 жовтня, 19:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві на місце аварії вже приїхали правоохоронці – поліція відгородила стрічкою затоплену ділянку дороги
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в четвер, 14 жовтня, прорвало водопровід на вулиці Юрія Литвинського, 65. У результаті каламутна рідина заповнила проїжджу частину, з десяток авто по колеса виявилися в бруді.

Відповідне відео опублікували dtp.kiev.ua.

Реклама

Зазначається, що поліція відгородила стрічкою ділянку дороги. На місце вже викликали спеціальні служби.

Реклама

Як розповіли сайту "Сьогодні" у "Водоканалі", виникло пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300 мм. О 17:50 працівники локалізували виток, без водопостачання залишилися два житлових будинки: вул. Литвинського, 72/3 та 74.

За цією адресою направили автоцистерну. Зараз по вулиці Литвинського частково обмежено рух транспорту.

Що робити, якщо у вашому дворі подібна аварія?

У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутися у "Київводоканал". Як це можна зробити:

Реклама
  • оформити звернення на сайті (кнопка "Поставити питання");
  • зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти