У Києві масштабний прорив водопроводу: авто по колеса в брудній воді (відео)

У столиці в четвер, 14 жовтня, прорвало водопровід на вулиці Юрія Литвинського, 65. У результаті каламутна рідина заповнила проїжджу частину, з десяток авто по колеса виявилися в бруді.
Відповідне відео опублікували dtp.kiev.ua.
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Зазначається, що поліція відгородила стрічкою ділянку дороги. На місце вже викликали спеціальні служби.
Як розповіли сайту "Сьогодні" у "Водоканалі", виникло пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300 мм. О 17:50 працівники локалізували виток, без водопостачання залишилися два житлових будинки: вул. Литвинського, 72/3 та 74.
За цією адресою направили автоцистерну. Зараз по вулиці Литвинського частково обмежено рух транспорту.
Що робити, якщо у вашому дворі подібна аварія?
У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутися у "Київводоканал". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Поставити питання");
- зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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