У Києві масово викрадають Outlander: чому саме її

У Києві з середини осені масово викрадають автомобілі певної моделі – Mitsubishi Outlander. Як ми з'ясували, що постраждали, не отримавши допомоги від поліції, об'єдналися в свою групу і тепер спільно займаються розшуком свого транспорту. За їхніми даними, за останні два місяці в Києві було викрадено як мінімум 17 таких авто. Багато хто з постраждалих впевнений, що причиною такого масового викрадення стало чиєсь велике замовлення саме на таку модель.

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Ми розшукали і поспілкувалися з кількома з тих, кого викрадачі позбавили автомобілів.

"Мій автомобіль викрали в ніч з 30 на 31 жовтня рано вранці. Машина була викрадена біля будинку, була припаркована поруч", – розповідає житель Оболонського району столиці Андрій Лазаренко.

Він, як і годиться, повідомив про викрадення в поліцію, але через півтора місяця результатів не бачить.

"Поки що ніякого результату розслідування немає, і на нього не сподіваюся. Я підтримую контакт майже з усіма, у кого були викрадені такі авто, але нічого спільного, ніяких точок дотику немає. Різні і райони викрадень. Що стосується версій, то є всього лише мої домисли, тому насправді не знаю, не можу коментувати. Те, що викрадаються ці авто в такій кількості, може говорити про замовлення на них і тому, що це кришується десь високо..."

За словами Андрія, його машина була викрадена не більше, ніж за 40 секунд.

"Напевно, це було скоєно за допомогою спеціального девайса", – припускає Андрій. Ще один киянин, у якого викрали авто, Юрій Руснак розповів нам таке: "9 листопада я припаркував своє авто в районі столичного Академмістечка, а 10 листопада зранку виявив, що його викрали, – каже Юрій. – Я викликав поліцію, вони приїхали, довго все оглядали. У мене навіть попросили грошей на бензин. Сказали, що це для того, щоб вони могли їздити шукати моє авто. Попросили дати стільки, скільки не шкода. Після цього в поліцію дзвонив завжди я, щоб цікавитися, як просувається розслідування. Мені не дзвонили".

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За словами Юрія, в поліції йому одного разу відповіли, що автомобіль може перебувати в районі Глевахи Київської області.

"Мені сказали, що, мовляв, якщо є можливість, то потрібно поїздити по Глевасі, пошукати її. Природно, ми їздили і шукали, задіяли дрон. Коли з Глевахи я подзвонив поліцейським і сказав, що нічого не знайшов, то мені сказали, що авто виїхало далі. Не знаю, наскільки це правда. Через деякий час я об'єднався з іншими постраждалими. У нашому чаті 15 людей. Надходила інформація, що моє авто та інші машини може перебувати в районі Білої Церкви, де є так звана "розбірка" Mitsubishi Outlander. Поліцію просили перевірити цю "розбірку". Хтось із постраждалих наче туди їздив. Вважаю, що причина угонів у тому, що було замовлення на певну кількість таких авто. Єдине, що об'єднувало всі ці випадки – всі машини були не старше 2017 року випуску. Моя машина була випущена в 2018 році, в Україні приїхала в 2019-м, а купив її в серпні 2020 року". До цього Юрій додав: "Днями власник однієї з викрадених машин знайшов її запчастини на розпродажі на одному з сайтів безкоштовних оголошень. Поки не знаю, чим закінчилася ця історія. Не знаю, як він визначив це. Можливо, з якихось сколів... До речі, поки ми з вами говорили, в нашому чаті з'явилося 2 нових повідомлення про викрадення...".

Масштабність підтвердили і копи

У столичній поліції нам підтвердили дані постраждалих про чималу кількість викрадень.

"З 1 по 24 жовтня нинішнього року у нас було зареєстровано 10 випадків незаконного заволодіння автомобілями Mitsubishi Outlander. З них 2 автомобілі повернуті власникам", – повідомили нам в прес-службі столичної поліції.

При цьому поліцейські уточнили, що інформацію про викрадення таких авто, скоєних в листопаді і грудні, готові надати пізніше. У той же час стало відомо, що, наприклад, в центрі міста за останній час не було викрадено жодного авто Mitsubishi Outlander. Копи пояснюють це тим, що викрадачі намагаються орудувати в тих районах, де близько знаходиться виїзд із міста і де, відповідно, менше камер спостереження.

Чому атакують саме ці авто?

Чому у викрадачів з'явився великий попит на такі авто – на таке питання нам відповів експерт в області безпеки Сергій Шабовта.

Як він нам розповів, у його знайомих з Одеської області деякий час тому також викрали Mitsubishi Outlander.

"Значна частина елітних автомобілів викрадаються під замовлення. Така ситуація з конкретною маркою авто говорить про попит з боку тих, хто формує замовлення. І, відповідно, цей попит відпрацьовується, – розповів нам Сергій Шабовта. – Дуже багато інсайда говорить про те, що в складі таких угруповань є технічні фахівці, які відстежують протиугінні новинки і знають, як їх знешкоджувати".

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За словами Шабовті, викрадення таких авто, як правило, не спонтанні, а надалі машини перегоняются за кордон.

"Вони відбуваються після того, як у викрадачів є уявлення про розпорядок дня власника, про те, де господар найчастіше залишає машину. Незаконні заволодіння автотранспортом набули розмаху певної індустрії. Що стосується ринку збуту, то я впевнений, що замовлення на такі авто – не з України. Я стикався з ситуаціями, коли у людей викрали авто, до речі, теж Mitsubishi Outlander. Це було в Одеській області. Постраждалі зв'язалися зі знайомими операми і тим їм відповіли, що через понад годину після викрадення машина вже була в Придністров'ї...", – говорить Шабовта.

Втім, на питання про те, як протистояти викрадачам, у експертів немає однозначної відповіді. Вони пропонують приймати ряд заходів.

"Зараз у викрадачів є обладнання, яке допомагає виявляти супутникові системи стеження. Крім того, сигнал зникає, якщо авто заганяється в приміщення з певними умовами, звідки сигнал не "пробивається". Тому власникам пропонують застосовувати відразу комплекс Антіугон заходів", – радять експерти.

Випив і викрав

Втім, в кримінальній хроніці є і такі випадки, коли поліція наздоганяє викрадача по гарячих слідах.

"Днями в однієї з жінок був викрадений автомобіль Daewoo Sens. Як з'ясувалося, водій забула ключі, після чого транспортом заволодів невідомий, – розповіла нам прес-секретар управління поліції охорони в Миколаївській області Євгенія Голубова. – Коли в поліцію надійшов виклик, то наші співробітники поліції охорони почали відпрацьовувати прилеглу до місця злочину територію і протягом години в одному з дворів було виявлено це авто. 39-річний водій був п'яний. Як виявилося, раніше він був судимий за грабіж. Викрадення машини він спробував пояснити тим, що, мовляв, його попросили перегнати авто з одного місця в інше".

Нагадаємо, раніше в Харківській області 14-річний підліток викрав і розбив за добу 3 авто – таким чином він навчався керувати машинами.

Також повідомлялося про те, як орудують викрадачі і чого ще варто побоюватися постраждалим від викрадення. Подробиці – в сюжеті.

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