У Києві масове мінування: що цього разу

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ.
Про це повідомили сайту "Сьогодні".
На місці працюють відповідні служби.
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"Надійшло повідомлення, що замінували всі ТРЦ міста. Наразі кінологи та вибухотехніки перевіряють усі ТРЦ міста. З приміщень евакуюють усіх відвідувачів", – повідомили в поліції Києва.
Хвиля мінувань у столиці
- А ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидві сторони. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.
- 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної РадиУкраїни закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- У Києві ввечері 27 грудня невідомі повідомили про мінуванняТРЦ "Глобус", що знаходиться у центрі міста.
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
Раніше ми писали:
- В Україні все частіше з'являються повідомлення про замінування шкіл, лікарень, метро, вокзалів та навіть Верховної Ради. Ці повідомлення виявляються помилковими, у зазначених місцях не виявлено вибухових пристроїв.
Вимагав 20 млн. доларів: у Львові невідомий погрожував підірвати дев'ять ТРЦ.