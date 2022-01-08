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У Києві масове мінування: що цього разу

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8 січня, 17:59
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Наразі спеціалістами проводиться перевірка інформації про замінування приміщень
У Києві знову мінування
У Києві знову мінування / Фото: Колаж: Сьогодні

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ.

Про це повідомили сайту "Сьогодні".

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На місці працюють відповідні служби.

"Надійшло повідомлення, що замінували всі ТРЦ міста. Наразі кінологи та вибухотехніки перевіряють усі ТРЦ міста. З приміщень евакуюють усіх відвідувачів", – повідомили в поліції Києва.

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Хвиля мінувань у столиці

  • А ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидві сторони. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.
  • 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної РадиУкраїни закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
  • У Києві ввечері 27 грудня невідомі повідомили про мінуванняТРЦ "Глобус", що знаходиться у центрі міста.
  • 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.

Раніше ми писали:

  • В Україні все частіше з'являються повідомлення про замінування шкіл, лікарень, метро, вокзалів та навіть Верховної Ради. Ці повідомлення виявляються помилковими, у зазначених місцях не виявлено вибухових пристроїв.

  • Вимагав 20 млн. доларів: у Львові невідомий погрожував підірвати дев'ять ТРЦ.

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