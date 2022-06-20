У Києві масові отруєння шаурмою: які райони в небезпеці

У лікарні опинилося два десятки людей

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві кілька людей отруїлися шаурмою і потрапили до лікарні. Виявлено три точки продажу неякісного продукту, у лікарні опинилося 19 осіб. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

До Деснянського МВ ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшло два екстрених повідомлення на гастроентероколіт. Люди захворіли 19 червня. У той же день звернулися за медичною допомогою та були госпіталізовані.

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Виявилося, що випадки пов’язані з вживанням шаурми, придбаної в павільйонах за адресою Ахматової,44 та Урлівська, 11 у Дарницькому районі.

Також стало відомо, що с 16 по 20 червня надійшло 20 екстрених повідомлень, у т.ч. 3 серед дітей до 17 років, з приводу захворювання на кишкову групу інфекцій, пов'язаних з вживанням шаурми з третьої точки — на проспекті Бажана, 3. Серед хворих госпіталізовано 19 осіб, одна дитина — відмова.

Всі хворі бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. У 12 випадках виділено збудник сальмонельозу, матеріал решти пацієнтів знаходиться в роботі.

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При проведенні епідрозслідування працівник павільйону з продажу шаурми не допустив фахівців на об'єкт та зник в невідомому напрямку.

Розпочато епідеміологічне розслідування. Відповідна інформація була надіслана заступнику голови Київської міської державної адміністрації, до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради та Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Фахівці ЦКПКХ МОЗ попереждають, що стихійне та безконтрольне розташування об'єктів громадського харчування несе загрозу життю та здоров’ю мешканців, гостей столиці, особливо в умовах воєнного стану під час повномасштабного вторгнення РФ.

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Небезпека вуличної їжі

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