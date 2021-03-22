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У Києві мінували адмінбудинок на Грушевського

22 березня, 14:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Повідомлення надійшло на електронну пошту поліції

У Києві поліція перевіряє інформацію про замінування території біля адмінбудівлі в урядовому кварталі.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій.

"За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і рятувальники", – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про правову кваліфікацію даного НП.

"Перевірку закінчили. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – повідомили нам в поліції Печерського району.

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Нагадаємо, раніше в Києві чотири рази за тиждень "мінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

Також ми повідомляли, що в Києві в одному з навчальних закладів 1 вересня почалося не з святкової лінійки – невідомі повідомили про замінування гімназії.

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