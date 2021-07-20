У Києві мінували бізнес-центр (відео)

Всіх відвідувачів і співробітників терміново евакуюють з будівлі

Копи працюють на місці НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні надійшло повідомлення про мінування IQ business centre.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

За інформацією, на цей момент проводиться евакуація людей з будівлі.

У поліції Києва не підтверджують інформацію про мінування IQ business centre на вулиці Болсуновських.

"До нас не надходило інформації про мінування, можливо це була навчальна тривога", – розповіли "Сьогодні" в поліції Києва.

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Раніше під Києвом чоловік "мінував" село, щоб привернути до себе увагу роботодавця.

Також ми писали, що в поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі Київради. "Мінер" вимагав викуп протягом 24 годин – у біткоїнах.