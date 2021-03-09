У Києві "мінували" універмаг "Україна"

У Києві 9 березня "мінували" універмаг "Україна".

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Про це повідомляють Вартові еспресо в Facebook.

Так, в поліцію Києва надійшло анонімне повідомлення.

"На місце виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, кінологи і вибухотехніки, рятувальники ДСНС і медики швидкої", – йдеться в повідомленні.

У поліції Києва нам підтвердили, що надійшло повідомлення про замінування універмагу "Україна".

"На місці працюють кінологи і вибухотехніки. На цей момент з універмагу евакуювали 100 чоловік",- повідомили в поліції Києва.

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Евакуація триває, а також триває перевірка приміщень.

Нагадаємо, в Київській області спіймали чоловіка, який повідомив про "замінування" однієї з місцевих державних установ. Житель міста Ірпінь повідомив в поліцію про зникнення його співмешканки, а потім почав погрожувати підірвати будівлю, якщо поліцейські не знайдуть його кохану.

Раніше ми писали, що Рада прийняла ряд законів, серед них "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" (прийнятий за основу).

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