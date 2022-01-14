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У Києві потужний вітер валить дерева та зносить рекламні щити (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 21:41
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Перехожим на вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев
Негода накрила столицю
Негода накрила столицю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві цілий день вирує негода. Сильний вітер валить рекламні вивіски та дерева. Фото та відео НП публікують очевидці у соцмережах. Сайт "Сьогодні" зібрав останні події.

Так, на вулиці Олени Пчілки поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в машині Mini.

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"Цікаво, чи компенсуватимуть підприємці збитки автовласнику", – пишуть у Мережі.

Вітер завдає великої шкоди
Вітер завдає великої шкоди / Фото: Київ Оперативний

На вулиці Празькій через сильний вітер також впав рекламний борд. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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На Воскресенці рекламний щит знесло вітром. Падаючи, він зачепив і обірвав електропроводи.

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Ще одна НП на КПП, поворот на Вишгород. Одне дерево впало на легкове авто, друге дерево поряд на фуру.

Впало одразу два дерева
Впало одразу два дерева / Фото: ДТП

На машину з людьми впало дерево на Верховинній вулиці. У машині було троє людей, стан невідомий, їх забрала "швидка".

Постраждалих забрали медики
Постраждалих забрали медики / Фото: Киев Сейчас

На перетині вулиць Львівська та Крамського впав дуб. Пошкоджено чотири автомобілі. Частина пошкоджена від двох опор, проводів і паркану.

Дерево повалило дві опори та паркан
Дерево повалило дві опори та паркан / Фото: dtp.kiev.ua

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч із нею автотранспорт.

Україну різко атакує негода

В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.

14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, 14 січня вдень у нашій країні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 25-27 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

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