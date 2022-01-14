У Києві потужний вітер валить дерева та зносить рекламні щити (фото, відео)

У Києві цілий день вирує негода. Сильний вітер валить рекламні вивіски та дерева. Фото та відео НП публікують очевидці у соцмережах. Сайт "Сьогодні" зібрав останні події.
Так, на вулиці Олени Пчілки поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в машині Mini.
"Цікаво, чи компенсуватимуть підприємці збитки автовласнику", – пишуть у Мережі.
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На вулиці Празькій через сильний вітер також впав рекламний борд. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На Воскресенці рекламний щит знесло вітром. Падаючи, він зачепив і обірвав електропроводи.
Ще одна НП на КПП, поворот на Вишгород. Одне дерево впало на легкове авто, друге дерево поряд на фуру.
На машину з людьми впало дерево на Верховинній вулиці. У машині було троє людей, стан невідомий, їх забрала "швидка".
На перетині вулиць Львівська та Крамського впав дуб. Пошкоджено чотири автомобілі. Частина пошкоджена від двох опор, проводів і паркану.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч із нею автотранспорт.
Україну різко атакує негода
В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.
14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.
Крім того, 14 січня вдень у нашій країні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 25-27 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.
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