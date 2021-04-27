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У Києві шахраї за допомогою фіктивного "обмінника" вкрали у клієнта $68 тисяч

27 квітня, 17:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тепер їм загрожує до 12 років тюремного ув'язнення

У Києві зловмисники створювали фіктивні пункти обміну валют.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва.

Двоє з них займалися організаційними питаннями – орендою приміщень і облаштуванням їх під пункти обміну валют. Ще один з фігурантів виконував роль касира, а інший – охоронця.

"Коли клієнти передавали гроші для обміну, касир виходив через чорний вихід і опісля зі спільниками втікав з місця злочину", – йдеться в повідомленні.

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Шахраїв поліцейські затримали під час скоєння злочину на вулиці Шовковичній у Печерському районі столиці, де у фіктивному обміннику подільники вкрали гроші у киянина – 68 400 доларів США.

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Чоловіків затримали, серед них раніше судимий уродженець Чернігова, 1992 року народження, 27-річний уродженець Харківщини, раніше судимий уродженець Рівненської області, 1987 року народження, і киянин, 1987 року народження.

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"Правоохоронці встановили причетність затриманих до низки аналогічних злочинів на території столиці", – додають в поліції.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що в центрі Києва шахраї в валютообмінниках забрали у чоловіка велику суму грошей.

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Також ми писали, що в Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві – обміняв 41 тисячу доларів США на фальшиві гривні.

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Київ шахрайство валюта шахраї обмінний пункт поліція обмінники

Джерело: Сьогодні

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