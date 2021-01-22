У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)

За попередньою інформацією, водій сміттєвоза був тверезий

У Києві з ранку сталося серйозне ДТП – сміттєвоз протаранив одразу дев'ять автомобілів.

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Про це повідомляє Київ.Зараз в Telegram.

Як стало відомо, аварія сталася на Лук'янівській, 81.

"Попередньо, сміттєвоз занесло, і він протаранив дев'ять машин", – йдеться в повідомленні пабліка.

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За попередньою інформацією, водій сміттєвоза був тверезий.

Він стверджує, що піднімався вгору по гірці, було слизько і машину занесло.

Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

Крім того, ми писали, що вчора в Бучі відбулася смертельна ДТП. У цій ДТП загинув водій "ВАЗа", його особа встановлюється. Двоє пасажирів з цього автомобіля були доставлені з травмами до лікарні Ірпеня.

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Дивіться сюжет – військові потрапили в страшну ДТП:

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