У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)

У Києві з ранку сталося серйозне ДТП – сміттєвоз протаранив одразу дев'ять автомобілів.
Про це повідомляє Київ.Зараз в Telegram.
Як стало відомо, аварія сталася на Лук'янівській, 81.
"Попередньо, сміттєвоз занесло, і він протаранив дев'ять машин", – йдеться в повідомленні пабліка.
За попередньою інформацією, водій сміттєвоза був тверезий.
Він стверджує, що піднімався вгору по гірці, було слизько і машину занесло.
Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.
Крім того, ми писали, що вчора в Бучі відбулася смертельна ДТП. У цій ДТП загинув водій "ВАЗа", його особа встановлюється. Двоє пасажирів з цього автомобіля були доставлені з травмами до лікарні Ірпеня.
Дивіться сюжет – військові потрапили в страшну ДТП:
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