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У Києві чоловік кидався зі зброєю на поліцейських (відео)

5 липня 2021 20:59

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На вулиці Ушицького неадекват з пістолетом погрожував поліцейським – його затримали

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 5 липня, в Києві неадекватний чоловік кидався зі зброєю на поліцейських.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Інцидент стався в Солом'янському районі Києва на вулиці Ушинського. Там чоловік з невідомих причин напав на правоохоронців з пістолетом.

На відео, яке зняли очевидці, видно, що правоохоронці не розгубилися і обеззброїли зловмисника. Його скрутили і затримали.

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Відзначимо, що на даному етапі невідомо, чому чоловік так дивно поводився. Ймовірно він перебуває у відділенні поліції.

Раніше ми повідомляли, що в Кременчуці чоловік стріляв по поліцейським з вікна квартири. За даними медиків, він був під наркотиками.

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Нагадаємо, що в Дніпрі троє хлопців намагалися підпалити кафе і магазин на проспекті Олександра Поля. Зловмисники кинули у вікно пляшку з горючою речовиною, після чого в кафе сталося задимлення.

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