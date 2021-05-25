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У Києві чоловік хотів вистрибнути з вікна: рятувальники не могли доїхати через "героїв паркування" (відео)

25 травня, 14:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Співробітникам ДСНС довелося вибити двері в квартиру, в якій був чоловік

У Києві, на вулиці Анни Ахматової, 25 травня сталася надзвичайна подія – чоловік хотів покінчити життя самогубством.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.

Чоловік виліз у вікно і, очевидно, хотів позбавити себе життя.

"Правоохоронці намагалися допомогти з вікна іншої квартири, але не вийшло", – йдеться в повідомленні.

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У Мережі відзначають, що рятувальники довго не могли під'їхати через припарковані машини. Але щойно добралися – вибили двері і затягли чоловіка назад у квартиру.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і проломив дах лікарні.

Також у Львові хлопець випав з вікна багатоповерхівки.

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