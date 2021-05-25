У Києві чоловік хотів вистрибнути з вікна: рятувальники не могли доїхати через "героїв паркування" (відео)

У Києві, на вулиці Анни Ахматової, 25 травня сталася надзвичайна подія – чоловік хотів покінчити життя самогубством.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.
Чоловік виліз у вікно і, очевидно, хотів позбавити себе життя.
"Правоохоронці намагалися допомогти з вікна іншої квартири, але не вийшло", – йдеться в повідомленні.
У Мережі відзначають, що рятувальники довго не могли під'їхати через припарковані машини. Але щойно добралися – вибили двері і затягли чоловіка назад у квартиру.
Раніше ми повідомляли, що в Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і проломив дах лікарні.