"Ганґстеру", який відкрив стрілянину в Києві, вручили підозру: як покарають

У Києві повідомили про підозру чоловіка, який стріляв у дворі житлового комплексу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.
"На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За свої дії він може п’ять років провести за ґратами", – йдеться у повідомленні.
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Що сталося
Нагадаємо, що 11 лютого на вулиці Нижньоключевій на території житлового комплексу стріляв невідомий чоловік.
Поліцейські встановили, що між 41-річним уродженцем Чернігівщини та перехожою виникла сварка, в яку втрутилися охоронці комплексу, через що правопорушник дістав пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів.
"Наряд правоохоронців негайно затримав кривдника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі розпочали досудове розслідування", – додають у поліції.
Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За вчинене чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення.
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