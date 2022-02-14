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"Ганґстеру", який відкрив стрілянину в Києві, вручили підозру: як покарають

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 16:00
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У Солом'янському районі затримали хулігана із пістолетом
У столиці затримали хулігана зі зброєю
У столиці затримали хулігана зі зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві повідомили про підозру чоловіка, який стріляв у дворі житлового комплексу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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"На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За свої дії він може п’ять років провести за ґратами", – йдеться у повідомленні.

Що сталося

Нагадаємо, що 11 лютого на вулиці Нижньоключевій на території житлового комплексу стріляв невідомий чоловік.

Поліцейські встановили, що між 41-річним уродженцем Чернігівщини та перехожою виникла сварка, в яку втрутилися охоронці комплексу, через що правопорушник дістав пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів.

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"Наряд правоохоронців негайно затримав кривдника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі розпочали досудове розслідування", – додають у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За вчинене чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення.

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