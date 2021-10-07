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У Києві чоловік зґвалтував дев'ятирічних дівчаток у ліфті

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 15:43
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Злочинець простежив за дітьми, а потім накинувся на них і навіть пограбував
У Києві чоловік зґвалтував дівчаток у ліфті. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві чоловік зґвалтував дівчаток у ліфті. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім вчинив дії сексуального характеру.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Деталі НП

На вулиці 50-річний чоловік помітив двох дев'ятирічних дівчаток і простежив за ними. Потім в одній з багатоповерхівок у ліфті зловмисник напав на школярок і вчинив дії сексуального характеру.

Після цього він вкрав гроші у однієї з дівчаток і зник з місця злочину. Варто зазначити, що НП сталася наприкінці серпня 2021 року.

Що загрожує злочинцеві?

Обвинуваченому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Чоловік зґвалтував школярок. Фото: Соцмережі
Чоловік зґвалтував школярок. Фото: Соцмережі

Проблема сексуального насильства в Україні

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.

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