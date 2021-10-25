У Києві чоловік зґвалтував жінку: суд виніс вирок

У Києві 38-річного насильника засудили до 7,5 року позбавлення волі. Він уродженець Єревану.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Деталі
Як стало відомо, зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за насильницькі злочини на вулиці Машинобудівній. Тоді злочинець силою відвів потерпілу в безлюдне місце, де зґвалтував її.
Вирок суду
Під час судового розгляду прокурор повністю довів провину обвинуваченого. Вироком Солом'янського районного суду Києва зловмисника засудили до покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.
До вступу вироку в законну силу злочинець перебуватиме під вартою.
Проблема сексуального насильства в Україні
Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.
Нагадаємо, в Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім вчинив дії сексуального характеру.
Раніше ми писали:
- У Рівному молодик зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалій.
- В Одесі в один день зґвалтували дівчинку-підлітка і 32-річну жінку. Чоловіків затримали правоохоронці, їм оголосили підозри.
- У Києві чоловіка, який п'ять років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Нині дівчинці 14 років.