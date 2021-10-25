У Києві чоловік зґвалтував жінку: суд виніс вирок

Це сталося на вулиці Машинобудівній. Тоді злочинець силою відвів потерпілу в безлюдне місце

У Києві засудили гвалтівника. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 38-річного насильника засудили до 7,5 року позбавлення волі. Він уродженець Єревану.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Деталі

Як стало відомо, зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за насильницькі злочини на вулиці Машинобудівній. Тоді злочинець силою відвів потерпілу в безлюдне місце, де зґвалтував її.

Вирок суду

Під час судового розгляду прокурор повністю довів провину обвинуваченого. Вироком Солом'янського районного суду Києва зловмисника засудили до покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

До вступу вироку в законну силу злочинець перебуватиме під вартою.

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Чоловік під вартою. Фото: "Коментарі"

Проблема сексуального насильства в Україні

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.

Нагадаємо, в Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім вчинив дії сексуального характеру.

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